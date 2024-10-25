Кредити для росіян стануть дорожчими: який ефект матиме чергове підвищення ставки

Російські ЗМІ повідомляють, що центробанк Росії збільшив ключову ставку. Йдеться про збільшення на 2 відсоткових пункти до попереднього рівня. Відтак для росіян ще більше подорожчають кредити.

Рівень ключової ставки в Росії

Відомо, що ще у вересні ключова ставка становила 19%, яку Центробанк підвищив зі ставки в 18%. Як тоді пояснювали, таке підвищення трапилося через високу інфляцію в країні. Наступне підвищення трапилося вже у жовтні – до рекордного рівня у 21% річних.

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Ані на початку повномасштабної війни у 2022 році, ані в кризу 2014 року рівень ключової ставки в Росії не був настільки високим, як на сьогодні. Зауважте, що така зміна рівня ставки є сигналом для банків, які на основі цього визначають процентні ставки за вкладами та позиками. Відтак чим вища ключова ставка, тим кредити та депозити в нацвалюті стають дорожчими.

Ба більше, кредити та депозити під 20% в Росії будуть ще мінімум як рік, адже центрабанк країни переглянув прогноз середньої облікової ставки – з 15 – 17% до 17 – 20%.

Зверніть увагу! Для порівняння, в Україні облікову ставку зберегли на рівні 13%, що означає дешевші кредити та макроекономічну стабільність.

На що впливає рівень облікової ставки За допомогою облікової ставки центральний банк країни встановлює вартість грошей в економіці. Облікова ставка росте, якщо в країні висока інфляція. Водночас знижується рівень при контрольованій інфляції. Відповідно зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами та позиками, адже чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити та депозити в національній валюті.

Що відбувається з цінами

Цікаво, що в Росії вже фіксують стабільне зростання цін. Російські ЗМІ з посиланням на Росстат зазначають, що за тиждень з 15 жовтня по 21 жовтня зростання цін становило 0,2%, з початку року зростання сягнуло 6,3%, а у річному вираженні – 8,4%.