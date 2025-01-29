Кому з пенсіонерів скасують доплати до пенсії у 2025 році

Уряд прийняв рішення перевікувати отримувачів деяких доплат. Йдеться про додаткові виплати, що надаються для постраждалих від аварії на ЧАЕС.

Чому будуть знімати доплати

Деякі громадяни незаконно отримують вказані доплати, повідомляє 24 Канал з посиланням на "На пенсії".

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Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович уточнила, що реформи, які готує уряд, мають покращити соціальну підтримку та відновити справедливість Які кроки Мінсоцполітики впроваджує уже:

розпочато розслідування виявлених схем;

притягнення до відповідальності причетних, зокрема, суддів, що могли допомагати шахраям.

Які ініціативи готує уряд:

посилити підтримку ліквідаторів аварії на ЧАЕС;

додаткові виплати, прив'язані до прожиткового мінімум, для громадян, які проживали у зоні з 1986 по 1993 рік і не були відселені;

зміни у законі про соціальні гарантії, які допоможуть уникнути шахрайства.