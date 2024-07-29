Чому ваша пенсія може зменшитись на 20% до кінця року

При нарахуванні пенсії до уваги беруться декілька факторів. На розмір виплат прямо впливає чи є особа працевлаштованою.

Які причини зменшення пенсії

Якщо особа не повідомляє ПФУ про певні зміни, у неї можуть забрати частину виплат. Йдеться про працевлаштування та початок підприємницької діяльності.

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Відсутність доходу від підприємницької діяльності не є підставою відносити пенсіонера до непрацюючої особи. До того моменту, поки не буде надано інформацію про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП, особа вважаєтеся працюючим пенсіонером,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Пенсіонер має 10 днів для повідомлення ПФУ про зміни.

Річ у тім, що таким чином, пенсіонер отримує "зайві" кошти, які доведеться компенсувати. Повернення грошей може відбуватися добровільно або ж у примусовому порядку.

Якщо особа відмовляється самостійно повернути кошти, у неї можуть забирати до 20% від пенсії.

Якщо пенсіонер своєчасно повідомить ПФУ про звільнення або припинення підприємницької діяльності, у нього можуть зрости виплати.