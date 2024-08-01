До уваги пенсіонерів: у кого заберуть 20% від пенсії у серпні

ПФУ має право забирати до 20% від пенсії для відшкодування збитків. Штрафні санкції впроваджуються у випадку, якщо особа своєчасно не повідомляє Пенсійний фонд про зміну деяких даних.

Чому ПФУ може штрафувати пенсіонера

Пенсіонер зобов'язаний повідомляти ПФУ про працевлаштування чи початок підприємницької діяльності. На це він має 10 днів.

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Неповідомлення або невчасне повідомлення про працевлаштування (або реєстрацію підприємницької діяльності) призводить до незаконних виплат пенсійних коштів, які підлягають обов’язковому поверненню органам ПФУ,

– йдеться у повідомленні Пенсійного фонду.

Компенсація коштів може відбуватися у добровільному або ж примусовому порядку. Тобто, пенсіонер може самостійно повернути надлишкові виплати.

Якщо особа відмовляється цей зробити добровільно, ПФУ забиратиме у неї до 20% від виплат примусово. Кошти "забиратимуть" поки усі надлишкові витрати не будуть компенсовані.

ПФУ потрібно повідомляти не тільки про працевлаштування, а і про звільнення з роботи. Завдяки цьому, пенсіонер може збільшити свої виплати.