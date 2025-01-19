У цих пенсіонерів зросте пенсія на понад 2 тисячі у січні 2025

Уряд впровадив для частини пенсіонерів спеціальну доплату. Вона складе 2 361 гривню.

Хто зможе отримати цю доплату

Така доплата надаватиметься громадянам, що постраждали від аварії на ЧАЕС, якщо вони не працюють, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Суспільне".

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Тетяна Коваль Начальниця Управління пенсійного забезпечення в Черкаській області Доплата непрацюючим людям, які живуть у зоні безумовного обов’язкового відселення та у зоні гарантованого добровільного відселення встановлюється за умови, що вони проживали у цих зонах станом на 26 квітня 1986 року, тобто на момент аварії на Чорнобильській АЕС або у період із 26 квітня 1986 року по 1 січня 1993 року.

Коваль уточнює, що ця доплата надаватиметься не на постійній основі. Вона встановлюється лише на період дії воєнного стану.

Зауважте! Надання цієї доплати затверджено законом України "Про Державний бюджет на 2025 рік".