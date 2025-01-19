Кто сможет получить эту доплату

Такая доплата будет предоставляться гражданам, пострадавших от аварии на ЧАЭС, если они не работают, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Суспильнэ".

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Татьяна Коваль Начальница Управления пенсионного обеспечения в Черкасской области Доплата неработающим людям, которые живут в зоне безусловного обязательного отселения и в зоне гарантированного добровольного отселения устанавливается при условии, что они проживали в этих зонах по состоянию на 26 апреля 1986 года, то есть на момент аварии на Чернобыльской АЭС или в период с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года.

Коваль уточняет, что эта доплата будет предоставляться не на постоянной основе. Она устанавливается только на период действия военного положения.

Заметьте! Предоставление этой доплаты утверждено законом Украины "О Государственном бюджете на 2025 год".