Почему Всемирный банк ухудшил прогноз

В июне 2024 года Всемирный банк опубликовал прогноз, где указал, что средний показатель роста ВВП Украины достигнет 5,8% в 2025 – 2026 годах, сообщает 24 Канал со ссылкой на Global Economic Prospects.

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Указанный прогноз Всемирного банка основывался на ожидании, что активные боевые действия в Украине будут продолжаться только в течение 2024 года. А в последующие годы они уже станут умеренными.

Прогнозируется, что рост Украины замедлится до 2% в 2025 году, с учетом предположения, что активные боевые действия будут продолжаться в течение всего года. Ожидается устойчивое восстановление на 7% в 2026 году, при условии прекращения активных боевых действий, подкрепленного инвестициями в потребление и реконструкцию,

– считают аналитики.

По итогам 2024 года, рост украинской экономики замедлился до 3,2%. Ситуация ухудшилась из-за: