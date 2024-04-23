У травні в деяких українців автоматично зростуть пенсії

З 1 травня в деяких українців автоматично зростуть пенсійні виплати. Для цього потрібно відповідати лише двом критеріям: бути старшими за 70 років і мати пенсію меншу за 10 340,35 гривні.

Надбавки за віком

Все тому, що пенсіонерам певного віку грошові надбавки призначаються автоматично, тому звертатись щодо їх оформлення не потрібно.

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Розмір підвищення залежить від віку пенсіонера:

Пенсіонерам від 70 до 74 років нараховується додатково 300 гривень;

Від 75 до 79 років — 456 гривень;

Старше 80 років — 570 гривень.

Ці виплати пенсіонери отримають у місяць, наступний за досягненням відповідного віку.

! Наразі в Україні налічується 10,2 мільйони пенсіонерів, а середній розмір пенсії становить 5743,27 гривні.

Хто не може мати надбавку за віком

Право на доплату в розмірі 300 гривень мають пенсіонери, які досягли 70 років, незалежно від типу пенсії, на підставі якого вона призначена, довжини страхового стажу, чи продовження трудової діяльності. Однак, така доплата надається за умови, що сукупний розмір пенсії, з урахуванням усіх надбавок та доплат, не виходить за межу 10 340 гривень.

Надбавки для пенсіонерів за станом здоров'я

Пенсіонери з особливими потребами через значне погіршення здоров'я також мають можливість отримати додаткові надбавки. Для цього їм необхідно: