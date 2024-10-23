У листопаді пенсії цих осіб зростуть на майже 600 гривень: про кого з пенсіонерів ідеться

Пенсіонери можуть значно збільшити свою виплату. Зокрема, через різноманітні надбавки та доплати до пенсії.

У кого зросте пенсійна виплата в листопаді

Деяким пенсіонерам нададуть доплату за віком у листопаді. Нарахування відбудеться автоматично, повідомляє ПФУ.

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Зверніть увагу! Умовою для отримання такої доплати є те, що загальна пенсійна виплати особи має бути меншою ніж 10 340,35 гривні.

Щомісячна компенсаційна виплата особам, які досягли зазначеного віку (70, 75 чи 80 років) встановлюється і виплачується з дати досягнення зазначеного віку, незалежно від виду пенсії; закону, відповідно до якого призначена пенсія; тривалості страхового стажу та факту роботи,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Розмір цієї доплати залежить від віку особи:

особи від 70 до 74 років включно мають право на доплату у розмірі 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Зауважте! Зростання виплати також відбувається автоматично, після того, як особа сягне певного віку.