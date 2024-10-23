Станом на ранок 23 жовтня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,10 гривні (-2 копійки проти 22 жовтня) та продаж – по 41,60 гривні (+5 копійок).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 44,62 гривні (-8 копійок), а продаж – по 45,27 гривні (-3 копійки).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,50 гривні (-5 копійок), а продати – по 41,58 гривні (+3 копійки).

(-5 копійок), а продати – по (+3 копійки). Купівля євро по 45,13 гривні (-7 копійок), а продаж по 45,30 гривні (-2 копійки).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 41,30 гривні (+23 копійки), а продають – по 41,64 гривні (+11 копійок), за даними finance.ua.

(+23 копійки), а продають – по (+11 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 44,43 гривні (-44 копійки), а продають – по 45,26 гривні (-11 копійок).

Яким буде курс цього тижня

За прогнозами банкірки Анни Золотько для 24 Каналу, цього тижня тенденції на ринку відповідатимуть валютній ситуації минулого тижня.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Обсяг пропозиції іноземної валюти на міжбанку має трохи знизитися, це може збільшити потребу в інтервенціях з боку регулятора. Однак, суттєвого зростання курсу не відбуватиметься.

За словами Золотько, впродовж останнього тижня жовтня готівковий долар перебуватиме в діапазоні від 41,30 гривні до 41,70 гривні за валюту.



