По состоянию на утро 23 октября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,10 гривны (-2 копейки против 22 октября) и продажа – по 41,60 гривны (+5 копеек).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 44,62 гривны (-8 копеек), а продажа – по 45,27 гривны (-3 копейки).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,50 гривны (-5 копеек), а продать – по 41,58 гривны (+3 копейки).

(-5 копеек), а продать – по (+3 копейки). Покупка евро по 45,13 гривны (-7 копеек), а продажа по 45,30 гривны (-2 копейки).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 41,30 гривны (+23 копейки), а продают – по 41,64 гривны (+11 копеек), по данным finance.ua.

(+23 копейки), а продают – по (+11 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 44,43 гривны (-44 копейки), а продают – по 45,26 гривны (-11 копеек).

Каким будет курс на этой неделе

По прогнозам банкира Анны Золотько для 24 Канала, на этой неделе тенденции на рынке будут соответствовать валютной ситуации прошлой недели.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Объем предложения иностранной валюты на межбанке должен немного снизиться, это может увеличить потребность в интервенциях со стороны регулятора. Однако, существенного роста курса не будет происходить.

По словам Золотько, в течение последней недели октября наличный доллар будет находиться в диапазоне от 41,30 гривны до 41,70 гривны за валюту.



