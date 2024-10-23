Что будет с курсом в ноябре

По прогнозам банкира Тараса Лесового, с которыми он поделился ранее с 24 Каналом, если между спросом и предложением произойдет существенно разбалансировка, тогда Нацбанк будет пытаться удержать равновесие на рынке.

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Поэтому предполагается, что на межбанке диапазон курсовых изменений может быть на уровне 41,1 – 41,8 гривны за доллар и 45,3 – 47,3 гривны за евро.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка В то же время на наличном рынке – на уровне 41,2 – 42 гривны за доллар и 45,5 – 47,8 гривны за евро.

Обратите внимание! Если курс в ноябре достигнет 42 гривен за валюту, тогда цена на 100 долларов достигнет до 4 200 гривен, что около на 40 – 50 гривен дороже, чем на сегодня.