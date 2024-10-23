У кого вырастет пенсионная выплата в ноябре

Некоторым пенсионерам предоставят доплату по возрасту в ноябре. Начисление произойдет автоматически, сообщает ПФУ.

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Обратите внимание! Условием для получения такой доплаты является то, что общая пенсионная выплаты лица должна быть меньше чем 10 340,35 гривны.

Ежемесячная компенсационная выплата лицам, достигшим указанного возраста (70, 75 или 80 лет) устанавливается и выплачивается с даты достижения указанного возраста, независимо от вида пенсии; закона, в соответствии с которым назначена пенсия; продолжительности страхового стажа и факта работы,

– говорится в сообщении ПФУ.

Размер этой доплаты зависит от возраста лица:

лица от 70 до 74 лет включительно имеют право на доплату в размере 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Заметьте! Рост выплаты также происходит автоматически, после того, как лицо достигнет определенного возраста.