У деяких українців пенсія зросла на понад 4 тисячі гривень

В Україні діє обмеження стосовно максимального розміру пенсії — вона не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів. Однак, є одна категорія, на яку це правило не поширюється.

У кого пенсія зросла

Обмеження на максимальну пенсію не поширюються на колишніх суддів. Їхня пенсія подекуди може сягати понад 100 тисяч гривень.

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З початку року пенсія суддів зросла на 4037 гривень і в середньому становить 103 874 гривні. Для решти пенсіонерів така виплата недосяжна, оскільки максимальна пенсія становить 10 прожиткових мінімумів, що наразі дорівнює 23 610 гривень.

Для суддів це обмеження не діє, оскільки їхні пенсії розраховуються за особливою формулою. Так, для звичайного українця коефіцієнт заміщення становить менше ніж 30%, а для судді з 35-річним стажем – 80%.

Середня пенсія з початку року зросла з 5,3 до 5,7 тисячі гривень. Однак, виплати значно відрізняються залежно від регіону. Наприклад, у Києві пенсіонери в середньому отримують 7848 гривень, тоді як у Тернопільській області – лише 4399 гривень.

Кому підвищать пенсії, а кому – ні

У липні не передбачається суттєвого збільшення пенсійних виплат. Однак пенсії зростуть у тих осіб, які мають право на вікову надбавку. Вона додається до пенсії автоматично, а її розмір прямо залежить від віку особи.

Проте пощастить цього місяця не усім: для тих осіб, у кого виплати перевищують 10 340,35 гривень, надбавка не передбачена. А отже, додаткові кошти на карту не зарахуються.

Тож додаткові кошти отримають:

Пенсіонери від 70 до 74 років включно отримують додатково 300 гривень;

Від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

Від 80 років – 570 гривень.

Така надбавка не сумується, вона лише збільшується з часом. Наприклад, у 76 років пенсіонер отримує 456 гривень, а не 300 + 456 гривень.