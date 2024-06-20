У кого пенсія зросла
Обмеження на максимальну пенсію не поширюються на колишніх суддів. Їхня пенсія подекуди може сягати понад 100 тисяч гривень.
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З початку року пенсія суддів зросла на 4037 гривень і в середньому становить 103 874 гривні. Для решти пенсіонерів така виплата недосяжна, оскільки максимальна пенсія становить 10 прожиткових мінімумів, що наразі дорівнює 23 610 гривень.
Середня пенсія з початку року зросла з 5,3 до 5,7 тисячі гривень. Однак, виплати значно відрізняються залежно від регіону. Наприклад, у Києві пенсіонери в середньому отримують 7848 гривень, тоді як у Тернопільській області – лише 4399 гривень.
Кому підвищать пенсії, а кому – ні
У липні не передбачається суттєвого збільшення пенсійних виплат. Однак пенсії зростуть у тих осіб, які мають право на вікову надбавку. Вона додається до пенсії автоматично, а її розмір прямо залежить від віку особи.
Тож додаткові кошти отримають:
- Пенсіонери від 70 до 74 років включно отримують додатково 300 гривень;
- Від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- Від 80 років – 570 гривень.