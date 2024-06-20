У кого пенсия выросла
Ограничения на максимальную пенсию не распространяются на бывших судей. Их пенсия иногда может достигать более 100 тысяч гривен.
Читайте также Накопительная пенсионная система: станет ли она обязательной в Украине
С начала года пенсия судей выросла на 4037 гривен и в среднем составляет 103 874 гривны. Для остальных пенсионеров такая выплата недостижима, поскольку максимальная пенсия составляет 10 прожиточных минимумов, что сейчас равно 23 610 гривен.
Средняя пенсия с начала года выросла с 5,3 до 5,7 тысячи гривен. Однако, выплаты значительно отличаются в зависимости от региона. Например, в Киеве пенсионеры в среднем получают 7848 гривен, тогда как в Тернопольской области – только 4399 гривен.
Кому повысят пенсии, а кому – нет
В июле не предвидится существенного увеличения пенсионных выплат. Однако пенсии вырастут у тех лиц, которые имеют право на возрастную надбавку. Она добавляется к пенсии автоматически, а ее размер напрямую зависит от возраста лица.
Поэтому дополнительные средства получат:
- Пенсионеры от 70 до 74 лет включительно получают дополнительно 300 гривен;
- От 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- От 80 лет – 570 гривен.