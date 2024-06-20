У кого пенсия выросла

Ограничения на максимальную пенсию не распространяются на бывших судей. Их пенсия иногда может достигать более 100 тысяч гривен.

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С начала года пенсия судей выросла на 4037 гривен и в среднем составляет 103 874 гривны. Для остальных пенсионеров такая выплата недостижима, поскольку максимальная пенсия составляет 10 прожиточных минимумов, что сейчас равно 23 610 гривен.

Заметьте! Для судей это ограничение не действует, поскольку их пенсии рассчитываются по особой формуле. Так, для обычного украинца коэффициент замещения составляет менее 30%, а для судьи с 35-летним стажем – 80%.

Средняя пенсия с начала года выросла с 5,3 до 5,7 тысячи гривен. Однако, выплаты значительно отличаются в зависимости от региона. Например, в Киеве пенсионеры в среднем получают 7848 гривен, тогда как в Тернопольской области – только 4399 гривен.

Кому повысят пенсии, а кому – нет

В июле не предвидится существенного увеличения пенсионных выплат. Однако пенсии вырастут у тех лиц, которые имеют право на возрастную надбавку. Она добавляется к пенсии автоматически, а ее размер напрямую зависит от возраста лица.

Заметьте! Однако повезет в этом месяце не всем: для тех лиц, у кого выплаты превышают 10 340,35 гривен, надбавка не предусмотрена. А значит, дополнительные средства на карту не зачислятся.

Поэтому дополнительные средства получат:

Пенсионеры от 70 до 74 лет включительно получают дополнительно 300 гривен;

От 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

От 80 лет – 570 гривен.

Важно! Такая надбавка не суммируется, она лишь увеличивается со временем. Например, в 76 лет пенсионер получает 456 гривен, а не 300 + 456 гривен.