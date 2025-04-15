Додадуть більш ніж 500 гривень: у кого зросте пенсія з 1 травня

У деяких українців зросте пенсія у травні. Йдеться про осіб, що мають право на спеціальну доплату за віком.

Хто має право на доплату за віком

Доплату за віком отримують пенсіонери старше 70 років, повідомляє 24 Канал з посиланням ПФУ.

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Також важливими вимогами для отримання цієї доплати є:

те, що особа отримує пенсію за віком;

пенсіонер має загальну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні.

Зверніть увагу! Під загальною пенсійною виплатою мається на увазі пенсія з усіма доплатами.

Яка зараз ця доплата:

для пенсіонерів від 70 до 74 років включно доплата складає – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

для тих, хто старше 80 років – 570 гривень.

Як отримати доплату за віком

Доплата за віком нараховується автоматично. Тобто звертатись у ПФУ для її отримання непотрібно.

Нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до цієї кількості днів,

– повідомляє Пенсійний фонд.

Зауважте! Така доплата до пенсії не сумується, а лише зростає після досягнення певної вікової межі. Наприклад, у 76 років особа отримає 456 гривень, а не – 300+456 гривень.