Пенсії деяких українців зростуть у вересні: кому чекати на підвищення

27 серпня 2024, 16:00
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Автор: Анастасія Зорик

Джерело:

ПФУ

Пенсії українців можуть зростати з різних причин. Збільшенню виплат сприяє проведення індексації, перерахунків та нарахування надбавок.

У кого зросте вереснева пенсія

У вересні пенсія громадян зростатиме, завдяки нарахуванню доплати за віком. Ця надбавка надається, якщо особа відповідає певним вимогам. 

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Пенсіонер має:

  • отримувати пенсію за віком;
  • бути старше 70 років;
  • мати загальну щомісячну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні.

Розмір цієї надбавки залежить від віку особи:

  • пенсіонери від 70 до 74 років включно мають право на надбавку 300 гривень;
  • особи від 75 до 79 років включно можуть отримати 456 гривень;
  • громадяни старше 80 років – 570 гривень.

Кому ще чекати підвищення виплат

Пенсіонери, які проживають на території можливих чи активних бойових дій, можуть отримати спеціальну доплату до пенсії. За умови, що:

  • виплати цих громадян менш як 3 250 гривень;
  • такі особи не отримували іншу міжнародну допомогу з 1 березня 2023 року чи виплати для ВПО.

Така надбавка розраховується індивідуально. Вона рівна різниці між 3 250 та сумою пенсії.