У кого зросте вереснева пенсія
У вересні пенсія громадян зростатиме, завдяки нарахуванню доплати за віком. Ця надбавка надається, якщо особа відповідає певним вимогам.
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Пенсіонер має:
- отримувати пенсію за віком;
- бути старше 70 років;
- мати загальну щомісячну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні.
Розмір цієї надбавки залежить від віку особи:
- пенсіонери від 70 до 74 років включно мають право на надбавку 300 гривень;
- особи від 75 до 79 років включно можуть отримати 456 гривень;
- громадяни старше 80 років – 570 гривень.
Кому ще чекати підвищення виплат
Пенсіонери, які проживають на території можливих чи активних бойових дій, можуть отримати спеціальну доплату до пенсії. За умови, що:
- виплати цих громадян менш як 3 250 гривень;
- такі особи не отримували іншу міжнародну допомогу з 1 березня 2023 року чи виплати для ВПО.
Така надбавка розраховується індивідуально. Вона рівна різниці між 3 250 та сумою пенсії.