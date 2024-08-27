Як працюватиме нова реформа

Прем’єр наголосив, що наразі існує критична необхідність залучення додаткових коштів до бюджету.

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Через це буде впроваджений принцип "Воюй або працюй", який передбачає низку заходів для виведення ринку праці з тіні.

За словами прем'єра, це важливий крок для збільшення кількості робочих місць, підвищення середніх зарплат у різних галузях і наповнення бюджету.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України За два з половиною роки нам вдалося залучити від партнерів майже 100 мільярдів доларів. Ми дуже вдячні партнерам, це те, що дало нам можливість вчасно виконувати всі соціальні зобов'язання перед українцями.

Серед іншого, пропонується збільшити внутрішні запозичення, підвищити ставки податку на доходи для банків, розширити базу для військового збору та підвищити ставки військового збору в окремих випадках.