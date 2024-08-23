Який наразі податок треба платити

Також сплата податку за землю є обов'язковою для фізичних та юридичних осіб, повідомляє 24 Канал. Ставку податку вираховують службовці органів місцевого самоврядування по місцю реєстрації ділянки.

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Розмір ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, не має перевищувати 3% від їх нормативної грошової оцінки:

для земель загального користування – не більше ніж 1% їхньої нормативної грошової оцінки;

для сільськогосподарських угідь – не менше ніж 0,3% та не більше ніж 1% їхньої нормативної грошової оцінки;

для лісових земель – не більше ніж 0,1% їхньої нормативної грошової оцінки.

У разі розташування ділянок за межами населених пунктів або в межах населених пунктів, але якщо їх нормативна грошова оцінка не проводилася, ставка податку для них встановлюється у такому розмірі:

не більше 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3% та не більше 5% нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

для лісових земель – не більше 0,1% нормативної грошової оцінки площі ріллі по області.

Зверніть увагу! Деякі категорії громадян, такі як інваліди, багатодітні батьки, пенсіонери та ветерани війни, звільнені від сплати земельного податку.