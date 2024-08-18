Яким чином нараховують земельний податок
Податок на землю є обов'язковим платежем, що справляється з власників земельних ділянок та земельних паїв, а також постійних землекористувачів. Про це повідомляє 24 Канал.
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Суми плати за землю нарахувуються фізичним особам контролюючими органами (за місцем перебування земельної ділянки) відповідно до п. 286.5 ст. 286 Податкового кодексу України та надсилають платникам повідомлення-рішення до 1 липня поточного року, разом із детальним розрахунком суми плати за землю.
Як перевірити суму в електронному кабінеті
Фізичні особи з використанням кваліфікованого електронного підпису мають можливість переглянути сформовані податкові повідомлення-рішення щодо сум нарахованих їм податкових зобов'язань з плати за землю, в меню "ЕК для громадян" приватної частини Електронного кабінету. Вхід до кабінету здійснюється за цією адресою. Також можна перевірити через вебпортал Державної податкової служби.
Орган має надіслати йому нове податкове повідомлення-рішення разом з детальним розрахунком суми податку. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).