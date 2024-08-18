Яким чином нараховують земельний податок

Податок на землю є обов'язковим платежем, що справляється з власників земельних ділянок та земельних паїв, а також постійних землекористувачів. Про це повідомляє 24 Канал.

Читайте також Чи повинні пенсіонери платити податок на землю у 2024 році

Суми плати за землю нарахувуються фізичним особам контролюючими органами (за місцем перебування земельної ділянки) відповідно до п. 286.5 ст. 286 Податкового кодексу України та надсилають платникам повідомлення-рішення до 1 липня поточного року, разом із детальним розрахунком суми плати за землю.

Як перевірити суму в електронному кабінеті

Фізичні особи з використанням кваліфікованого електронного підпису мають можливість переглянути сформовані податкові повідомлення-рішення щодо сум нарахованих їм податкових зобов'язань з плати за землю, в меню "ЕК для громадян" приватної частини Електронного кабінету. Вхід до кабінету здійснюється за цією адресою. Також можна перевірити через вебпортал Державної податкової служби.

Важливо У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником плати за землю на підставі оригіналів відповідних документів або належним чином засвідчених копій таких документів, контролюючий орган проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку.

Орган має надіслати йому нове податкове повідомлення-рішення разом з детальним розрахунком суми податку. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).