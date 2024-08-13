Кому дозволено не платити земельний податок

Суми плати за землю нарахувуються фізособам органами контролю, які надсилають платнику податку до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку разом із детальним розрахунком суми податку, передає 24 Канал. У ньому має бути кадастровий номер і площа земельної ділянки, розмір ставки податку та розмір пільги зі сплати податку.

Від сплати земельного податку звільняються:

особи з інвалідністю першої та другої групи;

фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

пенсіонери (за віком);

ветерани війни;

фізичні особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Види ділянок, за які можна не платити та обмеження по площі

Звільнення від сплати податку за землю поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара;

для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

Водночас від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.