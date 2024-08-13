Збільшена пенсія у вересні: чиї серпневі надбавки зростуть восени

Українські пенсіонери отримують різного роду надбавки до пенсії. Зокрема і вікові доплати, після досягнення певного віку.

Хто може отримати доплати за віком

Пенсіонери старше 70 років можуть отримати спеціальні надбавки за віком. За умови, що їхня загальна пенсійна виплата менша ніж 10 340,35 гривні.

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Така доплата нараховується особі автоматично. Вона надається у місяць, коли пенсіонер досягає визначеного віку. Розмір цієї надбавки зараз такий:

особи від 70 до 74 років включно можуть отримати доплату 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

У кого зросте ця доплата

Надбавка пенсіонера зростає у місяць, коли він досягає нової межі віку. Відповідно, у вересні отримувачі такої доплати, що сягнули 75 чи 80 років матимуть більші виплати: