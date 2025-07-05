Пенсії зростуть далеко не у всіх: кому підвищать виплати у 2026 році

У 2026 році пенсії частини українців зростуть. Це збільшення відбуватиметься з різних причин.

Як зміниться пенсійна виплата у 2026 році

У 2026 році частина українців отримає доплату за віком, повідомляє 24 Канал з посиланням Пенсійний фонд.

Читайте також Надсекретно: Путін приховав дані про економіку Росії, щоб посилити контроль

Зауважте! Додається до пенсії ця доплата автоматично.

Хто має право на доплату за віком:

пенсіонер, який отримує виплату за віком;

особа старше 70 років;

громадянин, що отримує щомісячну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні.

Ця доплата зараз такого розміру:

пенсіонери від 70 до 74 років включно мають право на доплату – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

старше 80 років – 570 гривень.

Водночас потрібно зауважити, що за перший місяць ця доплата буде виплачена не повністю. Адже вона починає нараховуватись з Дня народження особи.

Зверніть увагу! Як повідомляє "На пенсії", мінімальна пенсія у наступному році зросте з 2 361 до 2 564 гривень, якщо опиратись на дані Бюджетної декларації на 2026 – 2028 роки.