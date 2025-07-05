Как изменится пенсионная выплата в 2026 году
В 2026 году часть украинцев получит доплату по возрасту, сообщает 24 Канал со ссылкой Пенсионный фонд.
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Заметьте! Добавляется к пенсии эта доплата автоматически.
Кто имеет право на доплату по возрасту:
- пенсионер, который получает выплату по возрасту;
- лицо старше 70 лет;
- гражданин, получающий ежемесячную пенсионную выплату менее 10 340,35 гривны.
Эта доплата сейчас такого размера:
- пенсионеры от 70 до 74 лет включительно имеют право на доплату – 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- старше 80 лет – 570 гривен.
В то же время нужно заметить, что за первый месяц эта доплата будет выплачена не полностью. Ведь она начинает начисляться со дня рождения человека.
Обратите внимание! Как сообщает "На пенсии", минимальная пенсия в следующем году вырастет с 2 361 до 2 564 гривен, если опираться на данные Бюджетной декларации на 2026 – 2028 годы.