Почему Путин скрывает данные

В обновленный закон вошли не только экономика России, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Теперь сверхсекретными также считаются:

детали внешней политики России;

данные по международной торговле;

детали экономической политики;

научные разработки;

данные о возможной военной мобилизации.

Любой, кто получит такие материалы несанкционированным способом, может получить до восьми лет лишения свободы.

Засекречивание информации о мобилизации, вероятно, было реакцией на атаки украинских беспилотников, поскольку это засекречивание таких деталей, как бункеры и планы подземного перемещения правительства, а не подготовка к новому набору войск для войны,

– говорит Андрей Солдатов, эксперт по вопросам российских служб безопасности.

Россия уже прекратила публикацию многих статистических данных с начала войны, включая ключевые бюджетные данные и официальные данные о добыче нефти. Информация о потерях российских военных также является секретной.

Ухудшение положения России

Уменьшение нефтегазовых доходов России критически влияет на экономическое положение страны-агрессора, что может привести к серьезный кризис. Во время таких трудностей нарушается уже давно налаженная цепочка. В частности нет притока валюты, нефтяные и газовые компании не заказывают и не оплачивают транспортные, банковские и логистические услуги.

Эксперт Илья Несходовский подчеркнул, что таким образом, страдает не только нефтегазовый сектор, но и другие секторы экономики России.

Если это продлится примерно полгода, то россиянам придется привлекать средства из банковской системы, у которой сейчас большие проблемы с ликвидностью, что приведет к банковскому кризису в сентябре 2025 года,

– добавил он.

Отметим, война против Украины требует от России огромных финансовых ресурсов – около 200 миллиардов долларов ежегодно, что равно годовому бюджету Украины.