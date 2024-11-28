Підвищення буде: у кого з українців зросте пенсія у грудні
Частина українців має право на отримання спеціальної надбавки за віком. Завдяки цьому виплата пенсіонера може зрости на суму від 300 гривень.
Кому підвищать пенсію в грудні
Надбавка надається пенсіонерам за певних умов. Зокрема, вони мають бути старше 70 років, повідомляє 24 Канал з посиланням ПФУ.
Читайте також Без розмінування і підтримки бізнесу: звідки держава візьме кошти на виплату "1000 Зеленського"
Також важливими умовами для отримання цієї виплати є:
- пенсійна виплата особи не перевищує 10 340,35 гривні;
- пенсіонер отримує пенсію за віком.
Доплату починають нараховувати від дня досягнення цього віку. Нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до даної кількості днів,
– йдеться в повідомленні Пенсійного фонду.
Який розмір цієї надбавки зараз:
- пенсіонери від 70 до 74 років включно можуть отримати надбавку у розмірі 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.