Підвищення буде: у кого з українців зросте пенсія у грудні

Частина українців має право на отримання спеціальної надбавки за віком. Завдяки цьому виплата пенсіонера може зрости на суму від 300 гривень.

Кому підвищать пенсію в грудні

Надбавка надається пенсіонерам за певних умов. Зокрема, вони мають бути старше 70 років, повідомляє 24 Канал з посиланням ПФУ.

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Також важливими умовами для отримання цієї виплати є:

пенсійна виплата особи не перевищує 10 340,35 гривні;

пенсіонер отримує пенсію за віком.

Доплату починають нараховувати від дня досягнення цього віку. Нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до даної кількості днів,

– йдеться в повідомленні Пенсійного фонду.

Який розмір цієї надбавки зараз: