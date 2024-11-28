З чого фінансують виплати українцям

Гроші для виплати "тисячі Зеленського" будуть "забрані" з важливих державних програм, повідомляє 24 Канал з посиланням на Ярослава Железняка.

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Ярослав Железняк Перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Кабін вирішив забрати гроші з програми підтримки бізнесу та розмінування і відправити додаткові 3,8 мільярди гривень в цьому році на кешбек і "1000 від Зеленського". Навіть не знаю що додати...

Железняк зауважує, що уже триває підготовка петиції про скасування цього рішення.

Тут залишилось зібрати 2 тисячі голосів проти цього у петиції. Хоча б буде цікаво подивитися як буде відписувати ОП,

– уточнив Железняк.



Яке розпорядження видав Кабмін / Телеграм Ярослава Железняка