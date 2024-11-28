З чого фінансують виплати українцям
Гроші для виплати "тисячі Зеленського" будуть "забрані" з важливих державних програм, повідомляє 24 Канал з посиланням на Ярослава Железняка.
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Кабін вирішив забрати гроші з програми підтримки бізнесу та розмінування і відправити додаткові 3,8 мільярди гривень в цьому році на кешбек і "1000 від Зеленського". Навіть не знаю що додати...
Железняк зауважує, що уже триває підготовка петиції про скасування цього рішення.
Тут залишилось зібрати 2 тисячі голосів проти цього у петиції. Хоча б буде цікаво подивитися як буде відписувати ОП,
– уточнив Железняк.
Яке розпорядження видав Кабмін / Телеграм Ярослава Железняка