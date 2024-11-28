Из чего финансируют выплаты украинцам
Деньги для выплаты "тысячи Зеленского" будут "забраны" из важных государственных программ, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ярослава Железняка.
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Кабин решил забрать деньги из программы поддержки бизнеса и разминирования и отправить дополнительные 3,8 миллиарда гривен в этом году на кэшбек и "1000 от Зеленского". Даже не знаю что добавить...
Железняк отмечает, что уже идет подготовка петиции об отмене этого решения.
Здесь осталось собрать 2 тысячи голосов против этого в петиции. Хотя бы будет интересно посмотреть как будет отписывать ОП,
– уточнил Железняк.
Какое распоряжение издал Кабмин / Телеграмм Ярослава Железняка