Из чего финансируют выплаты украинцам

Деньги для выплаты "тысячи Зеленского" будут "забраны" из важных государственных программ, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ярослава Железняка.

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Ярослав Железняк Первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Кабин решил забрать деньги из программы поддержки бизнеса и разминирования и отправить дополнительные 3,8 миллиарда гривен в этом году на кэшбек и "1000 от Зеленского". Даже не знаю что добавить...

Железняк отмечает, что уже идет подготовка петиции об отмене этого решения.

Здесь осталось собрать 2 тысячи голосов против этого в петиции. Хотя бы будет интересно посмотреть как будет отписывать ОП,

– уточнил Железняк.



Какое распоряжение издал Кабмин / Телеграмм Ярослава Железняка