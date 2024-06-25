20 тисяч за стару гривню: яку монету можна дорого продати

Деякі українські монети є колекційними, що явно підвищує їх цінність серед нумізматів. Наприклад за особливу 1 гривню, вони готові платити тисячі гривень.

Які монети можна дорого продати

Наприклад екземпляр 1992 різновиду 1.1ААг може принести власнику від 10 000 до 20 000 гривень. Він відрізняється відсутністю напису та гладким гуртом.

Читайте також Монако може опинитися у "сірому списку" FATF: що це означає для країни

На момент карбування ще не було інструменту для нанесення напису на гурт. Тому ці гривні вважаються "незакінченими",

– написали про неї фахівці.

Також гарну ціну мають 1-гривневі монети 1995 різновиду 1БАг – 7 – 9 тисяч гривень. У цих монет теж гладкий гурт.

Також гладкий гурт без надписів має 1 гривню 2001 року різновиду 1АДг. Проте ціна її не перевищить 5 тисяч гривень.

Оскільки ця гривня рідкісна і дорога, її часто підроблюють фальшивомонетники. Вони спилюють написи на гурті у дешевшої гривні 2001 року. Перевіряйте параметри монети: в оригінала вага 6,8 грама, діаметр 26 міліметрів,

– написали фахівці.

Гурт – це бокове обрамлення монети. Зазвичай на ньому можна знайти рубці, але деколи він повністю гладкий.