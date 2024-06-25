Какие монеты можно дорого продать
Например экземпляр 1992 года разновидности 1.1ААг может принести владельцу от 10 000 до 20 000 гривен. Он отличается отсутствием надписи и гладким гуртом.
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На момент чеканки еще не было инструмента для нанесения надписи на гурт. Поэтому эти гривны считаются "незаконченными",
– написали о ней специалисты.
Также хорошую цену имеют 1-гривневые монеты 1995 разновидности 1БАг – 7 – 9 тысяч гривен. У этих монет тоже гладкий гурт.
Также гладкий гурт без надписей имеет 1 гривну 2001 года разновидности 1АДг. Однако цена ее не превысит 5 тысяч гривен.
Поскольку эта гривна редкая и дорогая, ее часто подделывают фальшивомонетчики. Они спиливают надписи на гурте у более дешевой гривны 2001 года. Проверяйте параметры монеты: у оригинала вес 6,8 грамма, диаметр 26 миллиметров,
– написали специалисты.