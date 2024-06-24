Какова причина включения Монако в "серый список"

Причиной этого является "недостаточный прогресс страны в борьбе с отмыванием денег". Дело в том, что на проблемы Монако в этой сфере организация обратила внимание еще в конце 2022 года. И с тех пор, "несмотря на некоторые успехи", проблема нелегальных денежных потоков все еще остается актуальной для страны.

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Bloomberg подчеркивает, что включение Монако в "серый список" нанесет ущерб экономике страны. На конец 2023 года финансовые организации Монако управляли активами примерно на сумму 160 миллиардов евро, что почти в 20 раз превышает ВВП страны.

Обратите внимание! Окончательное решение еще не принято, поскольку включение в список зависит от консенсуса между членами FATF.

Какие последствия имеют санкции FATF

Как известно, санкции FATF имеют значительные последствия: они влияют на банковскую систему, поскольку трансакции со страной, которая попала в "серый список", требуют более тщательного контроля. Кроме того, это негативно сказывается на инвестиционном климате, ведь иностранные инвесторы опасаются вести бизнес в таких странах.

В частности, в докладе Международного валютного фонда за 2021 год указано, что страны, включены в "серый список", сталкиваются со "значительным и статистически значимым сокращением притока капитала".