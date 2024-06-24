Яка причина включення Монако до "сірого списку"

Причиною цього є "недостатній прогрес країни у боротьбі з відмиванням грошей". Річ у тім, що на проблеми Монако в цій сфері організація звернула увагу ще наприкінці 2022 року. І з того часу, "попри деякі успіхи", проблема нелегальних грошових потоків все ще залишається актуальною для країни.

Читайте також: Обмеження в 14 пакеті санкцій торкнулися транзиту російського газу через європейські порти

Bloomberg підкреслює, що включення Монако до "сірого списку" завдасть шкоди економіці країни. На кінець 2023 року фінансові організації Монако управляли активами приблизно на суму 160 мільярдів євро, що майже у 20 разів перевищує ВВП країни.

Зауважте! Остаточне рішення ще не ухвалено, оскільки включення до списку залежить від консенсусу між членами FATF.

Які наслідки мають санкції FATF

Як відомо, санкції FATF мають значні наслідки: вони впливають на банківську систему, оскільки трансакції з країною, яка потрапила до "сірого списку", вимагають більш ретельного контролю. Крім того, це негативно позначається на інвестиційному кліматі, адже іноземні інвестори побоюються вести бізнес у таких країнах.

Зокрема, у доповіді Міжнародного валютного фонду за 2021 рік зазначено, що країни, включені до "сірого списку", стикаються з "значним і статистично значущим скороченням припливу капіталу".