Чи буде ще одна індексація у 2025 році: в Пенсійному фонді пояснили процес

В Україні автоматично перераховують пенсії щороку з 1 березня. Такий процес називається індексацією, й він передбачається законом. Втім її розмір для кожного пенсіонерам може відрізнятися, адже ключову роль відіграє спеціальний коефіцієнт, який враховує зростання цін та зарплат.

Від чого залежить розмір індексації пенсії?

Як пояснюють в Пенсійному Фонді для 24 Каналу, механізм індексації детально описано в постанові Кабміну №124, яка була ухвалена 20 лютого 2019 року.

Відповідно до документа, розмір індексації залежить від спеціального коефіцієнта, який складається з 2 часник, а саме:

50% – це зростання споживчих цін за попередній рік,

50% – це зростання середньої заробітної плати в Україні за 3 роки, що передують року індексації, у порівнянні з попередніми 3 роками.

Коефіцієнт зростання середньої зарплати, який використовують для обчислення пенсії, Уряд визначає щороку окремою постановою,

– додають в ПФУ.

Крім того, постанови Кабміну, якими проводили індексацію пенсій до 2025 року включно, мали спільне правило: індексацію застосовували до пенсій, які були призначені на підставі звернень, що надійшли до 1 січня того року, у якому проводили перерахунок.

Нагадуємо! Цьогоріч індексація пенсійних виплат була проведена на 11,5%. Цей коефіцієнт був застосований до пенсій, які були призначені до 31 грудня 2024 року, включаючи пенсії військових, постраждалим від Чорнобильської катастрофи та інші. Загалом розмір підвищення становив від 100 до 1 500 гривень.

Чи буде підвищення пенсій до кінця 2025 року?