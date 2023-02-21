Коли долар перетне позначку у 40 гривень й знов почне рости
Готівковий ринок перебуває наразі у періоді зміцнення гривні. Однак дилер вважає, що тенденція може змінитись вже найближчим часом. Коли курс почне рости, читайте далі.
За якої умови долар нову почне рости
У коментарі 24 Каналу Антон Курінний зауважив, що саме дефіцит гривні у населення не дає курс почати рости. Однак, якщо курс опуститься ще на 10 – 20 копійок, то цілком може піти вгору.
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Курс дійшов вже до рівня 39,60 – 39,70 гривень за долар, і поки що не відбився в бік 40 гривень за долар, але це може статися після досягнення рівня 39,50 гривень за долар.
Тож дилер вважає, що після тестування рівнів 39,40 – 39,50 гривень за долар можна очікування повернення на психологічно звичні 40 гривень за долар. Разом з тим Курінний зауважує, що наразі попит слабкий на валюту слабкий.
Яка ситуація зараз на готівковому ринку
Раніше банкіри, у коментарі 24 Каналу, зауважували, що цього тижня курс долара до гривні коливатиметься в коридорів від 39,50 – 41 гривня. Прогноз у директорки департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анни Золотько прогноз дещо оптимістичніший, ніж у Германа Марченка.
- Банкірка прогнозує, що користуючись майбутніми виплатами зарплат українцям, учасники готівкового ринку спробують вчергове розвернути курсовий тренд. "На мій погляд, курс долара на готівковому ринку протягом цього тижня знаходитиметься в коридорі 39,5 – 40,3 гривні за долар", – розповідає вона.
- На думку Германа Марченка, залежно від співвідношення попиту і пропозиції, на ринку можливі незначні курсові коливання, які, однак, не перетнуть окреслених валютних "кордонів". "Загалом можемо сказати, що наступного тижня ситуація мало чим відрізнятиметься від попереднього: курс перебуватиме в рамках 39,5 – 41 гривні за долар", – резюмував він.
Який курс гривні до долара на готівковому ринку зараз
- В банках можна продати в середньому за 39,50 гривні, а купити за 39,69 гривні.
- В обмінниках купують долар в середньому за 39,58 гривні, а продають – за 39,88 гривні.
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,70 гривні, а продаж – 39,80 гривні.