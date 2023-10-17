Кличко пояснив, коли кожен будинок у Києві підключать до опалення

Віталій Кличко повідомив, що Київ має найбільшу в Європі систему центрального опалення. Мер назвав умови для підключення до неї всіх будинків у столиці.

Віталій Кличко дав зрозуміти, що незабаром в усіх будинках Києва з'явиться опалення. Поточну ситуацію столичний мер прокоментував в етері телемарафону, передає 24 Канал.

До теми Київ сьогодні розпочинає підключення житлових будинків до тепла

Коли у Києві всюди з'явиться тепло

Як пояснив Кличко, опалення в Києві буде подано в кожен будинок до кінця цього тижня або початку наступного. Тобто до 22 – 23 жовтня. За його словами, системі необхідно "розігнатися" та "набратися міцності". Вона містить у собі понад 3 000 кілометрів.

Для того, щоб вона (система – 24 Канал) повністю підключилася, потрібен приблизно тиждень. Щоб система "розігналася",

– зауважив міський голова.

Кличко заявив, що на сьогодні близько 1 500 житлових будинків та понад 1 700 об'єктів соціальної інфраструктури вже підключені до тепла. Опалення регулюється відносно температури.

Мер також нагадав, що лікарні, школи, дитячі садки підключаються до тепла за заявками їхніх керівників. Міський голова крім цього запевнив, що у 2023 році боржників у Києві не будуть відключати. Кличко закликав їх погасити свої заборгованості, адже вони створюють додаткові навантаження на столичну інфраструктуру.

Що з опаленням у Львові

Андрій Садовий нещодавно заявив, що у Львові опалювальний сезон почався 16 жовтня. Це пов'язано зі значним похолоданням.

Мер запевнив, що в обласному центрі все готове. За його словами, також у Львові 1 500 будинків мають укриття з пічками та дровами на випадок відключення опалення внаслідок російських атак на наші об'єкти критичної інфраструктури.