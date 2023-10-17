Виталий Кличко дал понять, что в скором времени во всех домах Киева появится отопление. Текущую ситуацию столичный мэр прокомментировал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Когда в Киеве повсюду появится тепло

Как объяснил Кличко, отопление в Киеве будет подано в каждый дом до конца этой недели или до начала следующей. То есть до 22 – 23 октября. По его словам, системе необходимо "разогнаться" и "набраться крепости". Она включает в себя более 3 000 километров.

Для того чтобы она (система – 24 Канал) полностью подключилась, нужна примерно неделя. Чтобы система "разогналась",

– заметил городской голова.

Кличко заявил, что на сегодняшний день около 1 500 жилых домов и более 1 700 объектов социальной инфраструктуры уже подключены к теплу. Отопление регулируется относительно температуры.

Мэр также напомнил, что больницы, школы, детские сады подключаются к теплу по заявкам их руководителей. Городской голова заверил, что в 2023 году должников в Киеве не будут отключать. Кличко призвал их погасить свои задолженности, потому что они создают дополнительные нагрузки на столичную инфраструктуру.

Что с отоплением во Львове

Андрей Садовый не так давно заявил, что во Львове отопительный сезон начался 16 октября. Это связано со значительным похолоданием.

Мэр заверил, что в областном центре все готово. По его словам, также во Львове 1 500 домов имеют укрытия с печками и дровами на случай отключения отопления в результате российских атак на наши объекты критической инфраструктуры.