Отопительный сезон связан со значительным похолоданием на улице. По словам мэра Львова Андрея Садового, в ближайшие дни все будут работать в усиленном режиме.

Важно Отопительный сезон: когда температура упадет настолько, чтобы включили тепло

Во Львове начинается отопительный сезон

С понедельника (16 октября) начинаются похолодания, и во Львове начинается отопительный сезон. Понедельник-вторник все будут работать в усиленном режиме. Если будут какие-то нестандартные ситуации у вас дома или в доме – звоните на горячую линию,

– заявил городской голова.

Садовый также отметил особенности этого отопительного сезона. По его словам, во Львове все готово. Впрочем, Россия может атаковать объекты критической инфраструктуры и в этом году.

"Поэтому, если в декабре, январе или феврале определенное время не будет централизованного отопления, то все должны понимать, какие альтернативы есть. Так, 1,5 тысячи наших домов имеют укрытия и там есть печки, есть дрова. Но я бы хотел, чтобы каждый подумал, где семья должна находиться, если будет нестандартная ситуация", – подчеркнул мэр.

Садовый об отопительном сезоне: смотрите видео

Когда в Украине начнут включать отопление

Недавно Денис Шмыгаль заявил, что готовность энергетики и коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону приближается к 100%. В ближайшее время тепло достигнет всех домов.

По его словам, некоторые общины уже начали включать тепло. В других населенных пунктах оно появится в ближайшее время в соответствии с погодными условиями.