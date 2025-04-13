У яких ситуаціях українці мають право на перерахунок пенсій

Українці мають право подати заяву до Пенсійного фонду на перерахунок пенсії у низці випадків. За словами юристів, існує принаймні три основні підстави для цього.

Кому можуть перерахувати пенсію

Як правило, перерахунок пенсії зазвичай здійснюється у разі збільшення страхового стажу або заробітної плати. Однак, у деяких випадках він може бути проведений на основі особистого звернення пенсіонера, передає 24 Канал з посиланням на портал "Юристи.ua".

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При цьому, пенсіонер не зобов'язаний вказувати причину звернення, але має можливість попросити Пенсійний фонд самостійно визначити оптимальний варіант перерахунку пенсії.

Зверніть увагу! У такому випадку фонд розгляне кілька варіантів і обере найвигідніший.

У яких випадках можливий перерахунок виплат

Пенсійний перерахунок може бути здійснений не лише при виході на пенсію, а й за певних обставин, які виникають після її призначення. Залежно від змін у заробітній платі, трудовому стажі чи прожитковому мінімумі, пенсіонери мають право звернутися за переглядом розміру своїх виплат.

Ось основні випадки, коли можливий перерахунок пенсії: