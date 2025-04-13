У яких ситуаціях українці мають право на перерахунок пенсій
- Українці можуть подати заяву на перерахунок пенсії при збільшенні страхового стажу або заробітної плати, а також за особистим зверненням.
- Пенсійний фонд розглядає різні варіанти і обирає найвигідніший для перерахунку пенсії.
Українці мають право подати заяву до Пенсійного фонду на перерахунок пенсії у низці випадків. За словами юристів, існує принаймні три основні підстави для цього.
Кому можуть перерахувати пенсію
Як правило, перерахунок пенсії зазвичай здійснюється у разі збільшення страхового стажу або заробітної плати. Однак, у деяких випадках він може бути проведений на основі особистого звернення пенсіонера, передає 24 Канал з посиланням на портал "Юристи.ua".
Читайте також Чи будуть в Україні відключення світла через похолодання
При цьому, пенсіонер не зобов'язаний вказувати причину звернення, але має можливість попросити Пенсійний фонд самостійно визначити оптимальний варіант перерахунку пенсії.
Зверніть увагу! У такому випадку фонд розгляне кілька варіантів і обере найвигідніший.
У яких випадках можливий перерахунок виплат
Пенсійний перерахунок може бути здійснений не лише при виході на пенсію, а й за певних обставин, які виникають після її призначення. Залежно від змін у заробітній платі, трудовому стажі чи прожитковому мінімумі, пенсіонери мають право звернутися за переглядом розміру своїх виплат.
Ось основні випадки, коли можливий перерахунок пенсії:
- подання до Пенсійного фонду документів, які підтверджують стаж або дохід, що не були враховані раніше;
- встановлення нових доплат або надбавок, наприклад, для військових пенсіонерів, осіб з особливими заслугами чи почесними званнями "заслужений" або "народний";
- заява учасника бойових дій на перерахунок пенсії з відповідним підвищенням;
- призначення пенсії у разі втрати годувальника.