Чому можуть припинити виплачувати пенсію та як цього уникнути

Пенсійний фонд України повідомив, що в окремих випадках виплати пенсіонерам можуть бути тимчасово припинені. Для відновлення нарахувань потрібно усунути причини, передбачені законодавством.

Коли пенсію можуть перестати виплачувати

В Україні пенсіонеру можуть тимчасово зупинити виплати у разі тривалої відсутності руху коштів на рахунку або якщо він не пройшов фізичну ідентифікацію. Для відновлення виплат потрібно подати заяву та пройти верифікацію, передає 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд України.

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При цьому, таке припинення надходження виплат має тимчасовий характер.

Тимчасове припинення пенсій можливе у двох випадках: якщо пенсіонер не встиг пройти фізичну ідентифікацію у встановлені строки або якщо на його банківському рахунку не було жодних операцій в останні шість місяців. Це правило стосується не тільки тих, хто перебуває за межами України, а й осіб зі статусом внутрішньо переміщених громадян,

– ​​​​попередили у ПФУ.

Як поновити пенсійні виплати пенсіонеру

Щоб поновити пенсію, потрібно пройти верифікацію. Зробити це можна кількома способами:

особисто: звернувшись до органів Пенсійного фонду;

онлайн: через вебпортал ПФУ з електронним підписом (Дія.Підпис);

по відеозв’язку: після подання заяви в особистому кабінеті.

У разі проходження фізичної ідентифікації протягом року з моменту зупинки, пенсію відновлять із дати припинення виплат.

Важливо! Для пенсіонерів за кордоном діє окремий порядок: слід надіслати заяву до ПФУ за останнім місцем реєстрації в Україні, додавши довідку про підтвердження факту життя (через консульство) та інші документи.