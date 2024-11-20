Хто з пенсіонерів отримає доплату в тисячу гривень до пенсій

Окремі категорії пенсіонерів отримають додаткову виплату в розмірі близько тисячі гривень. Ця доплата призначається лише тим, хто відповідає певним критеріям.

Хто може отримати виплату

Щомісячна доплата передбачена відповідно до закону про підвищення соціальних гарантій та рішення уряду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України.

Читайте також Як і не було: чому пенсіонери не відчують наступну індексацію пенсій

Надбавку можуть отримати:

пенсіонери віком 80 років і старші;

особи, які проживають самотньо;

громадяни, що потребують постійного стороннього догляду через стан здоров’я;

ті, хто отримує пенсію за віком.

Що важливо знати про доплату в тисячу гривень

Регулярна потреба в сторонньому догляді має бути підтверджена офіційною медичною документацією.

Зверніть увагу! Якщо пенсіонер отримує виплати за інвалідністю, доплата в тисячу гривень йому не надається.

Скільки становить доплата

Сума надбавки до пенсії визначається як 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Важливо! З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум зріс до 2 361 гривні, тому розмір доплати наразі становить 944,4 гривні. У листопаді ця сума залишиться незмінною.