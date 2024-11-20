Кто может получить выплату

Ежемесячная доплата предусмотрена в соответствии с законом о повышении социальных гарантий и решением правительства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.

Читайте также Как и не было: почему пенсионеры не почувствуют следующую индексацию пенсий

Надбавку могут получить:

пенсионеры в возрасте 80 лет и старше;

лица, которые проживают одиноко;

граждане, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе по состоянию здоровья;

те, кто получает пенсию по возрасту.

Что важно знать о доплате в тысячу гривен

Регулярная потребность в постороннем уходе должна быть подтверждена официальной медицинской документацией.

Обратите внимание! Если пенсионер получает выплаты по инвалидности, доплата в тысячу гривен ему не предоставляется.

Сколько составляет доплата

Сумма надбавки к пенсии определяется как 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Важно! С 1 января 2024 года прожиточный минимум вырос до 2 361 гривны, поэтому размер доплаты сейчас составляет 944,4 гривны. В ноябре эта сумма останется неизменной.