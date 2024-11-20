Хто може отримати виплату
Щомісячна доплата передбачена відповідно до закону про підвищення соціальних гарантій та рішення уряду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України.
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Надбавку можуть отримати:
- пенсіонери віком 80 років і старші;
- особи, які проживають самотньо;
- громадяни, що потребують постійного стороннього догляду через стан здоров’я;
- ті, хто отримує пенсію за віком.
Що важливо знати про доплату в тисячу гривень
Регулярна потреба в сторонньому догляді має бути підтверджена офіційною медичною документацією.
Зверніть увагу! Якщо пенсіонер отримує виплати за інвалідністю, доплата в тисячу гривень йому не надається.
Скільки становить доплата
Сума надбавки до пенсії визначається як 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.
Важливо! З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум зріс до 2 361 гривні, тому розмір доплати наразі становить 944,4 гривні. У листопаді ця сума залишиться незмінною.