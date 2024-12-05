Транзит російського газу через територію України зупиниться у 2025 році

У 2025 році транзит російського газу через територію України буде призупинено. Імовірно зупинка станеться уже з 1 січня.

Чи зможе Україна зупинити транзит російського газу

Замміністра Роман Андрак розповів, що все вказує на скору зупинку транзиту російського газу через територію України, повідомляє 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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