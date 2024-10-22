Опалення викати не поспішатимуть: коли в українців буде тепло вдома

Київська міська державна адміністрація заявила, що опалювальний сезон поки не розпочинатимуть. Там сталося через дуже теплу погоду.

Коли почнеться опалювальний сезон

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв розповів, що опалювальний сезон поки починати не будуть.

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Щодо житлового фонду тут ми орієнтуємося на погодні умови. Зараз є потепління і витрачати – без перебільшення золотий – газ недоцільно. Коли буде тенденція до похолодання, будемо запускати житловий фонд. За нормами необхідно, щоб середньодобова температура була вісім градусів і менше протягом трьох діб, тоді можна ухвалювати рішення про початок опалювального сезону,

– сказав він.

Місцева влада ухвалюватиме рішення про початок опалювального сезону в кінці жовтня-початку листопада, коли температура на вулиці опуститься.

Нам треба, щоб запасу газу вистачило і нам, і всій Україні саме тоді, коли на вулиці буде дуже холодно – це січень, лютий,

– додав Пантелеєв.

Нагадаємо! З 14 жовтня у Києві розпочали подачу тепла для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів.