Коли почнеться опалювальний сезон

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв розповів, що опалювальний сезон поки починати не будуть.

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Щодо житлового фонду тут ми орієнтуємося на погодні умови. Зараз є потепління і витрачати – без перебільшення золотий – газ недоцільно. Коли буде тенденція до похолодання, будемо запускати житловий фонд. За нормами необхідно, щоб середньодобова температура була вісім градусів і менше протягом трьох діб, тоді можна ухвалювати рішення про початок опалювального сезону,

– сказав він.

Місцева влада ухвалюватиме рішення про початок опалювального сезону в кінці жовтня-початку листопада, коли температура на вулиці опуститься.

Нам треба, щоб запасу газу вистачило і нам, і всій Україні саме тоді, коли на вулиці буде дуже холодно – це січень, лютий,

– додав Пантелеєв.

Нагадаємо! З 14 жовтня у Києві розпочали подачу тепла для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів.