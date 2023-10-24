Показники лічильника: коли та як правильно подавати дані

Передавати показники лічильника необхідно коректно, аби не отримати завищені суми у платіжках за комунальні послуги. Що стосується терміну подачі показників, то вони різняться в залежності від виду тарифу.

Як подати показники лічильника

Тариф на електроенергію

Передати показники потрібно до 4 числа кожного місяця. Це можна зробити наступним чином:

через сайт ОСР (ч ерез особистий кабінет);

ерез особистий кабінет); зателефонувати до кол-центру ОСР;

через чат-бот ( Viber, Telegram, Facebook Messenger);

Viber, Telegram, Facebook Messenger); іншим способом, передбаченим ОСР.

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Тариф на газ

Споживачі повинні подавати показники лічильника з 1 по 5 число кожного місяця. Також варто пам`ятати, що крім рахунків українці також повинні платити за транспортування газу.

Тут тариф фіксований і не залежить від кількості спожитого газу. Показники приймають з 1 по 5 число кожного місяця, і навіть якщо ці дати припадають на вихідні. Як можна передати показники:

передавати оператору ГРМ (облгазу);

на сайті або у чат-боті облгазу;

зателефонувати в контакт-центр облгазу.

Тариф на воду

Подавати показники лічильників на воду слід щомісяця до 28 числа. Дані можна передати такими способами:

в особистому кабінеті;

на сайті;

за допомогою Viber-бота;

за номером контакт-центру (044) 202-0202;

за допомогою Telegram-бота у додатку;

у Центрах комунального сервісу (ЦКС) за номером 247-40-40, а також у Центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦГЗ);

записати показники у відповідній графі платіжного сповіщення під час оплати у банківських установах.

Які в Україні тарифи на комунальні послуги

До 2024 року тарифи змінюватися не будуть. Тож вартість електроенергії залишиться на рівні 2,64 гривні за кіловат-годину.

Ціни на централізоване водопостачання та водовідведення теж не зміняться, хоча літом цього року НКРЕКП здійснив невдалу спробу підвищити тариф.

Здебільшого населення користується послугами "Нафтогазу", тому тариф становитиме 7,96 гривні за кубометр газу (з ПДВ). У інших постачальників ціни відрізняються.