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21 лютого, 12:00
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Коли подавати показники лічильників, щоб не отримати захмарні квитанції

Дарія Подвишенна
Основні тези
  • Показники лічильників води, газу та електроенергії треба подавати своєчасно кожного місяця, щоб уникнути нарахування за загальним тарифом.
  • Показники можна передати через особистий кабінет, телефонний дзвінок, чат-боти або особисте відвідування відповідних сервісів.

Показники лічильників води, газу та електроенергії треба подавати своєчасно кожного місяця. Так споживачам нараховують платіжки за фактично спожиті комунальні послуги, а не за загальним тарифом.

Як передати показники лічильників

Показники лічильників можна передати особисто, однак значно простіше робити це онлайн, передає 24 Канал.

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Для передачі показників лічильника електроенергії доступні наступні методи:

  • Через особистий кабінет на сайті ОСР;
  • Зателефонувати в кол-центр ОСР;
  • Використовуючи чат-бота в Viber, Telegram, або Facebook Messenger;
  • Інші методи, які пропонує ваш ОСР. Не забудьте передати показники до 4-го числа кожного місяця.

Як передати показники за воду

Для передачі показників води можливі такі варіанти:

  • В особистому кабінеті на сайті;
  • Через Viber-бота;
  • Телефонуванням в контакт-центр за номером (044) 202-0202;
  • За допомогою Telegram-бота;
  • Відвідуванням Центрів комунального сервісу за номером 247-40-40 або Центрів обслуговування споживачів Київводоканалу;
  • Записом показників у графу платіжного сповіщення при оплаті в банківських установах.

Важливо! Показники лічильника води необхідно подавати щомісяця до 28 числа.

Як передати показники за газ

Щодо показників газового лічильника, їх можна передати наступними способами:

  • Передача оператору ГРМ (облгазу);
  • Через сайт або чат-бот облгазу;
  • Зателефонувавши в контакт-центр облгазу. Зверніть увагу! Подавати показники газового лічильника потрібно з 1 по 5 число кожного місяця.