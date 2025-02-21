Коли подавати показники лічильників, щоб не отримати захмарні квитанції

Показники лічильників води, газу та електроенергії треба подавати своєчасно кожного місяця. Так споживачам нараховують платіжки за фактично спожиті комунальні послуги, а не за загальним тарифом.

Як передати показники лічильників Показники лічильників можна передати особисто, однак значно простіше робити це онлайн, передає 24 Канал. Читайте також Українці не отримають субсидії у лютому: у ПФУ пояснили, коли здійсниться виплата на комуналку Для передачі показників лічильника електроенергії доступні наступні методи: Через особистий кабінет на сайті ОСР;

Зателефонувати в кол-центр ОСР;

Використовуючи чат-бота в Viber, Telegram, або Facebook Messenger;

Інші методи, які пропонує ваш ОСР. Не забудьте передати показники до 4-го числа кожного місяця. Як передати показники за воду Для передачі показників води можливі такі варіанти: В особистому кабінеті на сайті;

Через Viber-бота;

Телефонуванням в контакт-центр за номером (044) 202-0202;

За допомогою Telegram-бота;

Відвідуванням Центрів комунального сервісу за номером 247-40-40 або Центрів обслуговування споживачів Київводоканалу;

Записом показників у графу платіжного сповіщення при оплаті в банківських установах. Важливо! Показники лічильника води необхідно подавати щомісяця до 28 числа. Як передати показники за газ Щодо показників газового лічильника, їх можна передати наступними способами: Передача оператору ГРМ (облгазу);

Через сайт або чат-бот облгазу;

Зателефонувавши в контакт-центр облгазу. Зверніть увагу! Подавати показники газового лічильника потрібно з 1 по 5 число кожного місяця.