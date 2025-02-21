21 лютого, 12:00
Коли подавати показники лічильників, щоб не отримати захмарні квитанції
Основні тези
- Показники лічильників води, газу та електроенергії треба подавати своєчасно кожного місяця, щоб уникнути нарахування за загальним тарифом.
- Показники можна передати через особистий кабінет, телефонний дзвінок, чат-боти або особисте відвідування відповідних сервісів.
Показники лічильників води, газу та електроенергії треба подавати своєчасно кожного місяця. Так споживачам нараховують платіжки за фактично спожиті комунальні послуги, а не за загальним тарифом.
Як передати показники лічильників
Показники лічильників можна передати особисто, однак значно простіше робити це онлайн, передає 24 Канал.
Читайте також Українці не отримають субсидії у лютому: у ПФУ пояснили, коли здійсниться виплата на комуналку
Для передачі показників лічильника електроенергії доступні наступні методи:
- Через особистий кабінет на сайті ОСР;
- Зателефонувати в кол-центр ОСР;
- Використовуючи чат-бота в Viber, Telegram, або Facebook Messenger;
- Інші методи, які пропонує ваш ОСР. Не забудьте передати показники до 4-го числа кожного місяця.
Як передати показники за воду
Для передачі показників води можливі такі варіанти:
- В особистому кабінеті на сайті;
- Через Viber-бота;
- Телефонуванням в контакт-центр за номером (044) 202-0202;
- За допомогою Telegram-бота;
- Відвідуванням Центрів комунального сервісу за номером 247-40-40 або Центрів обслуговування споживачів Київводоканалу;
- Записом показників у графу платіжного сповіщення при оплаті в банківських установах.
Важливо! Показники лічильника води необхідно подавати щомісяця до 28 числа.
Як передати показники за газ
Щодо показників газового лічильника, їх можна передати наступними способами:
- Передача оператору ГРМ (облгазу);
- Через сайт або чат-бот облгазу;
- Зателефонувавши в контакт-центр облгазу. Зверніть увагу! Подавати показники газового лічильника потрібно з 1 по 5 число кожного місяця.