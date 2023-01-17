В НБУ розповіли, коли планують повернутись до плаваючого курсу

Повернення до плаваючого курсу відбуватиметься поступово. Разом з тим наразі дисбалансів, пов'язаних з фіксацією обмінного курсу немає, вважають в НБУ.

Коли НБУ повернеться до плаваючого курсу

Регулятор пояснив, що одна з переваг плаваючого курсу у тому, що він дозволяє не накопичувати дисбаланси в економіці. А оскільки наразі значних дисбалансів немає, то й підстав для скасування фіксованого курсу долара теж немає.

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Все ж таки в НБУ підкреслили, що важливо не пропустити той момент, коли ситуація розвернеться, і від фіксації обмінного курсу буде більше недоліків, ніж переваг, а дисбаланси почнуть накопичуватися.

Володимир Лепушинський Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Момент повернення до плаваючого курсу пов'язаний не стільки з якимись календарними датами, скільки з передумовами. Це станеться тоді, коли валютний ринок матиме більше можливостей для самозбалансування і пошуку рівноваги, коли буде альтернативний якір для стабілізації очікувань. До повномасштабного вторгнення цю роль відігравала інфляція.

Співробітник Нацбанку додав, що на валютний ринок впливає безліч чинників та подій, тому дуже важко спрогнозувати момент у часі, коли відбудеться перехід від фіксованого до плаваючого обмінного курсу. "Тим більше, що скоріше за все це відбуватиметься поступово", – розповів він.

Перевага плаваючого курсу

Основна перевага плаваючого курсу те, що він дозволяє економіці швидше адаптуватися до шоків.

Тобто коли зростає попит на валюту, курс девальвує, відповідно попит на валюту певним чином гаситься. Якщо є певний ревальваційний тиск, це також обмежує інфляцію і центробанку легше стабілізувати економіку. Але в нас сьогодні валютний ринок має дуже мало потужності для знаходження рівноваги, оскільки попит на валюту значний,

– розповів Лепушинський.

Він пояснив, що це пов'язано, в тому числі й з суттєвим дефіцитом держбюджету, який об'єктивно в цих умовах має бути. Тож в поточних умовах фіксація курсу має більше переваг з огляду на те, що вона дозволяє зберігати ситуацію контрольованою.